Движение по ряду улиц в Петербурге ограничат из-за ремонтных работ
Водителей просят быть внимательными при построении маршрутов.
Водителей просят быть внимательными при построении маршрутов.
В Петербурге ограничат движение сразу по нескольким улицам, передает
Так, в период с 9 по 23 августа будет ограничено движение по Афонской улице от улицы Вербной до Аккуратова. С 26 по 27 августа по этому участку нельзя будет проехать в ночное время — с полуночи до 06.00.
Кроме того, с 8 по 29 августа ограничат движение по Фонарному переулку от набережной канала Грибоедова до переулка Пирогова и по Большой Подьяческой улице от набережной канала Грибоедова до Фонтанки.
С 10 августа ограничат движение транспорта по Дунайскому путепроводу. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части должны завершить 8 сентября.
Водителей просят учитывать изменения в транспортной схеме и быть внимательными при построении маршрутов.