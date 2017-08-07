Движение по ряду улиц в Петербурге ограничат из-за ремонтных работ

В Петербурге ограничат движение сразу по нескольким улицам, передает пресс-служба ГАТИ. Изменения связаны с проведением в городе ремонтных работ.

Так, в период с 9 по 23 августа будет ограничено движение по Афонской улице от улицы Вербной до Аккуратова. С 26 по 27 августа по этому участку нельзя будет проехать в ночное время — с полуночи до 06.00.

Кроме того, с 8 по 29 августа ограничат движение по Фонарному переулку от набережной канала Грибоедова до переулка Пирогова и по Большой Подьяческой улице от набережной канала Грибоедова до Фонтанки.

С 10 августа ограничат движение транспорта по Дунайскому путепроводу. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части должны завершить 8 сентября.