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15:51 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Движение по ряду улиц в Петербурге ограничат из-за ремонтных работ

Водителей просят быть внимательными при построении маршрутов.

В Петербурге ограничат движение сразу по нескольким улицам, передает пресс-служба ГАТИ. Изменения связаны с проведением в городе ремонтных работ.

Так, в период с 9 по 23 августа будет ограничено движение по Афонской улице от улицы Вербной до Аккуратова. С 26 по 27 августа по этому участку нельзя будет проехать в ночное время — с полуночи до 06.00.

Кроме того, с 8 по 29 августа ограничат движение по Фонарному переулку от набережной канала Грибоедова до переулка Пирогова и по Большой Подьяческой улице от набережной канала Грибоедова до Фонтанки.

С 10 августа ограничат движение транспорта по Дунайскому путепроводу. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части должны завершить 8 сентября.

Водителей просят учитывать изменения в транспортной схеме и быть внимательными при построении маршрутов.

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