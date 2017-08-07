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15:40 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев предупредили о сильном ветре и ливнях

Горожанам в условиях непогоды рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах, а в случае града уйти в укрытие.

Источник: Reuters

8 августа в Красноярске ожидаются сильные порывы ветра и ливни. Об этом горожан предупредили специалисты главного управления по гражданской обороне, ЧС и ПБ городской администрации.

По данным Среднесибирского УГМС, 8 августа в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, а также град, местами крупный град и шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, ночью местами до 25 м/с.

Красноярцам в условиях непогоды рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах, а в случае града уйти в укрытие. Кроме того, в непогоду лучше держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабо укрепленных конструкций, не подходить к оборвавшимся проводам. Во время грозы красноярцам советуют закрыть окна и отключить электроприборы, а также не касаться металлических предметов.

Автовладельцам рекомендуют парковать машины вдали от высоких деревьев, фонарных столбов и линий электропередач.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Красноярска: 112.

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