Жителям свердловского поселка выставили 10-тысячные счета за отопление

Источник: УралИнформБюро

Жителям поселка Мартюш в Каменском городском округе выставили гигантские счета за отопление. К привычным суммам добавилось еще порядка 10−15 тысяч рублей.

Как сообщил «Уралинформбюро» депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер, в ООО «СибНА» пояснили рост платежей перерасчетом за 2015 год. Якобы в тот период в расчетах были допущены ошибки.

8 августа возмущенные сельчане выйдут на митинг. Если после этого ситуация не изменится, они намерены обращаться в областную прокуратуру.