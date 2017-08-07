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15:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Жителям свердловского поселка выставили 10-тысячные счета за отопление

Они выходят на митинг.

Источник: УралИнформБюро

Жителям поселка Мартюш в Каменском городском округе выставили гигантские счета за отопление. К привычным суммам добавилось еще порядка 10−15 тысяч рублей.

Как сообщил «Уралинформбюро» депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер, в ООО «СибНА» пояснили рост платежей перерасчетом за 2015 год. Якобы в тот период в расчетах были допущены ошибки.

8 августа возмущенные сельчане выйдут на митинг. Если после этого ситуация не изменится, они намерены обращаться в областную прокуратуру.

В ООО «СибНА» «Уралинформбюро» заявили, что не смогут сегодня прокомментировать информацию, поскольку руководства нет на месте.

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