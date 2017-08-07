Воронежцы бесплатно посмотрят 7 фильмов Андрея Кончаловского

Показ приурочили к 80-летнему юбилею Андрея Кончаловского. Горожане увидят «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай», «Курочку Рябу», «Глянец», «Щелкунчика и Крысиный король», «Дом дураков» и «Ближний круг». Кроме того, перед показом лент «Рай» и «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» профессор ВГУ Бронислав Табачников расскажет об особенностях творчества Андрея Кончаловского.



Подробное расписание показов можно узнать в группе ретроспективы в соцсети.