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17:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы бесплатно посмотрят 7 фильмов Андрея Кончаловского

Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского пройдет в кинотеатре «Спартак» с 9 по 16 августа.

Персона
Андрей Кончаловский

Воронежцы бесплатно увидят семь лент российского режиссера, сообщили в официальной группе кинотеатра в соцсети.

Показ приурочили к 80-летнему юбилею Андрея Кончаловского. Горожане увидят «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай», «Курочку Рябу», «Глянец», «Щелкунчика и Крысиный король», «Дом дураков» и «Ближний круг». Кроме того, перед показом лент «Рай» и «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» профессор ВГУ Бронислав Табачников расскажет об особенностях творчества Андрея Кончаловского.

Подробное расписание показов можно узнать в группе ретроспективы в соцсети.

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