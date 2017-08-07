Вода водоемов всех зон рекреации Нижнего Новгорода не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям
Согласно данным Роспотребнадзора, в водоемах выявлено превышение по показателю химическое потребление кислорода.
Согласно данным Роспотребнадзора, в водоемах выявлено превышение по показателю химическое потребление кислорода.
Вода водоемов всех зон рекреации Нижнего Новгорода не соответствует нормативным требованиям по
Как сообщает управление Роспотребнадзора по региону, по результатам лабораторного исследования по состоянию на 7 августа по микробиологическим показателям вода отвечает требованиям санитарных правил в нескольких озерах в городе, а именно в озерах Верхнее, Второе Щелоковского хутора, на Гребном канале реки Волга в Нижегородском районе, озере Пестичное Сормовского района, Мещерское озеро и озеро Больничное Канавинского района.
При этом, по информации ведомства, вода во всех водоемах пляжей Нижнего Новгорода не соответствует нормативным требованиям по
Согласно данным Роспотребнадзора, в водоемах выявлено превышение по показателю химическое потребление кислорода.