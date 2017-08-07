Вода водоемов всех зон рекреации Нижнего Новгорода не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям

Как сообщает управление Роспотребнадзора по региону, по результатам лабораторного исследования по состоянию на 7 августа по микробиологическим показателям вода отвечает требованиям санитарных правил в нескольких озерах в городе, а именно в озерах Верхнее, Второе Щелоковского хутора, на Гребном канале реки Волга в Нижегородском районе, озере Пестичное Сормовского района, Мещерское озеро и озеро Больничное Канавинского района.