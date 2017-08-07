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15:28 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Выставка-ярмарка «Школьный базар-2017» открывается в Нижнем

Школьная ярмарка начала работу в Автозаводском районе.

Выставка-ярмарка «Школьный базар-2017» открывается в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

Сегодня на площади перед Дворцом культуры ОАО «ГАЗ» в Автозаводском районе начинает работу выставка-ярмарка «Школьный базар-2017». В торговых палатках можно будет купить учебники, методическую, справочную и энциклопедическую литературу, атласы, карты, словари, канцелярские товары, школьно-письменные принадлежности и товары для творчества.

На ярмарке также представят швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия, школьную и спортивную одежду, обувь, ранцы и сумки для старшеклассников. Работа «Школьного базара» продлится до 8 сентября, режим работы с 10.00 до 18.00.

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