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15:32 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Голосование о переименовании станции «Арбатская» в «Гоголевскую» запущено на портале Wi-Fi в метро

Станцию На портале бесплатного Wi-Fi в столичном метро запущено голосование о переименовании станции метро «Арбатская» Филевской линии в станцию «Гоголевская». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании-оператора Wi-Fi «МаксимаТелеком».

Источник: Агентство «Москва»

«Портал Wi-Fi.ru запускает опрос о переименовании станции «Арбатская» Московского метрополитена. С 7 по 20 августа пользователи бесплатной сети Wi-Fi в столичном метро смогут высказать собственное мнение о появлении в московской подземке станции «Гоголевская», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что с инициативой переименования станции «Арбатская» Филевской линии выступил активист, москвовед и публицист Павел Гнилорыбов. По его мнению, смена названия позволит избежать путаницы между двумя «Арбатскими» и станет данью уважения одному из знаменитых жителей Арбата, писателю Николаю Гоголю.

В окрестностях «Арбатской» расположены Гоголевский бульвар, два памятника Н. Гоголю, а также мемориальный музей и научная библиотека «Дом Н. Гоголя», расположенных в доме, где писатель провел последние годы своей жизни: здесь он сжег второй том «Мертвых душ» и здесь же скончался.

«Многие станции метро по всему миру носят имена великих русских классиков. В Москве это “Пушкинская”, “Чеховская”, “Тургеневская”, “Маяковская”, “Достоевская”, “Бунинская аллея”. Однако станции, посвященной Н. Гоголю, одному из величайших авторов Золотого века русской литературы, до сих пор нет на карте крупнейшего в России метрополитена», — подчеркнули в пресс-службе компании «МаксимаТелеком».

С помощью опроса на портале Wi-Fi.ru москвичи и гости столицы смогут высказаться «за» или «против» переименования одной из двух «Арбатских» в «Гоголевскую.
Пресс-служба компании «МаксимаТелеком»

В пресс-службе добавили, что Wi-Fi.ru — портал единого Wi-Fi-пространства MT_FREE на транспортной инфраструктуре Москвы и Санкт-Петербурга. Ежедневно ресурс посещает до 1,5 млн человек. Оператором сети MT_FREE является компания «МаксимаТелеком».

Комментарии
1
Mr. PeaceDoorBall
Одобряю. 2 станции Арбатские это перебор
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