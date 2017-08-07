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16:00 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбургских поликлиниках заработают электронные очереди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа, ИА УралПолит.Ru. В регистратуре екатеринбургских поликлиник установят электронные системы очереди.

Согласно информации на сайте госзакупок, на эти цели будет выделено порядка 9 миллионов рублей. Источником финансирования являются целевые субсидии.

Контракт предполагает поставку оборудования, монтаж и наладку системы электронной очереди в соответствии с локальными сметными расчетами и проектами. Работы должны быть выполнены к 30 ноября.

Электронные терминалы планируется установить в двадцати медицинских учреждениях уральской столицы, а именно в поликлиническом отделении № 2 ЦГКБ № 1, женской консультации ЦГБ № 2, поликлиниках № 2 и 3 ЦГБ № 2, в отделении лучевой диагностики ЦГБ № 2, женской консультации № 1 ЦГБ № 3, поликлинике № 2 ЦГБ № 3, поликлинике № 1 ЦКГБ № 6, поликлинике № 3 ЦГБ № 7, женской консультации № 3 ЦГБ № 7, поликлинике № 2 ДГБ № 8, поликлинике № 2 ДГКБ № 9, поликлиниках № 1 и 5 ДГКБ № 11, поликлиническом отделении «Высоцкого» ДГП № 13, поликлиническом отделении «Новая» ДГП № 13, в отделении № 5 поликлиники № 2 ДГБ № 15, в поликлиническом отделении № 1 и травмпункте ЦГБ № 20, поликлинике № 1 ЦГКБ № 24.

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