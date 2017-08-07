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16:06 (мск), источник: Вести - Воронеж

Новобранцы научной роты Воронежской академии ВВС приняли присягу

Они начинают служить науке. Свыше 30 уже теперь военных учёных готовы расширять список изобретений. Новобранцы научной роты академии ВВС приняли присягу. Клятву эти талантливые выпускники 17 лучших вузов страны произносили у Музея-диорамы.

Источник: Вести - Воронеж

Родители и друзья за церемонией наблюдали даже прямо с танков. На технику забирались, чтобы снимать всё происходящее. Текст обещания служить Отчизне молодые учёные зачитывали и перед начальником академии.

Кстати, сам Геннадий Зибров рассказал, так привёл к присяге уже более 15 тысяч курсантов и срочников. И они уже вписали себя в военную историю — все фамилии заносятся в списки вечного хранения.

О новобранцах совершили молебен, потом присягнувшие возложили венки к расположенной здесь братской могиле. После церемонии всех новоиспеченных операторов роты отпустили в увольнение. А уже с этой недели они начнут заниматься своими научными проектами. Месяц до присяги постигали непростую воинскую науку — учили устав. Сложнее всего, признаются, дались шаги по плацу.

Клятву эти талантливые выпускники 17 лучших вузов страны произносили у Музея-диорамы.

Егор Репин, оператор научной роты:

«Для нас, строевая подготовка пока. Ноги забиваются настолько, что уже под вечер ты не можешь передвигаться. Но всё это пройдёт, будем маршировать, маршировать ещё лучше. Это уникальная возможность попасть в такие именно войска, такого рода войска. Условия, конечно, здесь намного лучше, чем в обычной армии, ну, это 100%».

Генний Зибров, начальник военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина:

«Они будут всю неделю заниматься своим любимым делом, а по пятницам заниматься общевойсковой подготовкой. Мы уверены в том, что не менее 50% ребят призыва весны 2017 года, так же пожелают остаться в кадрах вооруженных сил, получить воинские звания офицерские, лейтенанта, и продолжить свою службу кадровыми офицерами».

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