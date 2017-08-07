Новобранцы научной роты Воронежской академии ВВС приняли присягу

Источник: Вести - Воронеж

Родители и друзья за церемонией наблюдали даже прямо с танков. На технику забирались, чтобы снимать всё происходящее. Текст обещания служить Отчизне молодые учёные зачитывали и перед начальником академии.

Кстати, сам Геннадий Зибров рассказал, так привёл к присяге уже более 15 тысяч курсантов и срочников. И они уже вписали себя в военную историю — все фамилии заносятся в списки вечного хранения.

О новобранцах совершили молебен, потом присягнувшие возложили венки к расположенной здесь братской могиле. После церемонии всех новоиспеченных операторов роты отпустили в увольнение. А уже с этой недели они начнут заниматься своими научными проектами. Месяц до присяги постигали непростую воинскую науку — учили устав. Сложнее всего, признаются, дались шаги по плацу.

Клятву эти талантливые выпускники 17 лучших вузов страны произносили у Музея-диорамы.

Егор Репин, оператор научной роты:

«Для нас, строевая подготовка пока. Ноги забиваются настолько, что уже под вечер ты не можешь передвигаться. Но всё это пройдёт, будем маршировать, маршировать ещё лучше. Это уникальная возможность попасть в такие именно войска, такого рода войска. Условия, конечно, здесь намного лучше, чем в обычной армии, ну, это 100%».

Генний Зибров, начальник военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина: