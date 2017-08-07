В Новосибирске обманутые дольщики устроили голодовку

Источник: РИА Новости

В начале июня около 30 обманутых дольщиков дома по улице Тульской в Новосибирске объявили голодовку. Власти региона призвали ее участников к «решению вопроса в рамках правового поля», и дольщики 8 июня приостановили голодовку. В понедельник, 24 июля, около 15 дольщиков возобновили голодовку недалеко от здания правительства региона, так как считают, что полтора месяца переговоров с властями «закончились фактически ничем». Члены инициативной группы также проводят одиночные пикеты в Москве.

«На имя губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого 7 августа передано заявление от участников акции протеста, проходившей в форме голодовки, связанной с долгостроем на улице Тульская, 82», — говорится в сообщении, в котором отмечается, что решение о приостановке голодовки было принято на общем собрании участников акции.

В заявлении дольщики отмечают, что за время с начала акции они не увидели принципиальных изменений в позиции городских и областных властей, которые говорят о необходимости признания не имеющих на руках договор долевого участия дольщиков потерпевшими только по итогам расследования уголовного дела. В то же время дольщики отметили появление «новых обстоятельств», дающих надежду на удовлетворение их требований, а именно, обращение в общественную приемную президента РФ в Москве, где до 1 сентября должны дать ответ по их ситуации.

«Учитывая подключение к решению нашей проблемы федеральных ведомств, прежде всего — администрации президента РФ, мы выражаем надежду на объективное, справедливое рассмотрение вопроса и принятие соответствующих решений», — говорится в сообщении.