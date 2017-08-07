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18:07 (мск), источник: Sputnik.md

Угроза в Кишиневе: опасность еще нескоро устранят

Собранные после апрельского снегопада ветки еще нескоро вывезут из Кишинева.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Чиновники столичной примэрии в понедельник продолжили обсуждать проблему сухих веток, складируемых в различных секторах Кишинева уже почти четыре месяца, с момента апрельского снегопада, когда были повалены тысячи деревьев.

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Острым вопрос стал после того, как свалки с ветками неоднократно загорались. Несколько раз это произошло на Буюканах, а позже случился сильный пожар на Республиканском стадионе, который тушил весь состав кишиневских пожарных.

Однако и сейчас нельзя говорить, когда проблему устранят полностью. Чиновники утверждают, что нужен еще, как минимум, месяц.

Как сообщил в понедельник претор столичного сектора Ботаника Олег Рацой, в этой зоне города по-прежнему «есть пять учебных заведений, вокруг которых еще не собраны ветки».

А в целом, существуют четыре точки, где хранятся сухие ветки. В случае непогоды, в результате которой появляются поваленные деревья или ветки, их складируют в коммуне Бачой.

Как уточнил чиновник, вывоз остальных веток займет время. По его словам, экономический агент из Шолданешт прогнозирует, что на распил веток, складируемых в одном месте, потребуется минимум неделя.

«То есть, в общей сложности, нужен примерно месяц. И это с учетом того, что не все ветки еще собраны», — сказал Рацой.

Претор же столичного сектора Центр Павел Русу заявил, что вывоз веток из этой части города скоро начнется.

«На прошлой неделе мы получили из резервного фонда около 100 тысяч леев на вывоз веток. К вечеру пятницы у нас были заявки экономических агентов, которые готовы осуществлять транспортировку. Надеемся, что в течение 2−3 дней мы начнем вывоз», — сказал Русу.

По словам чиновника, в первую очередь, службы займутся улицей Яловень и только потом начнут вывоз «растительного мусора» из Республиканского стадиона.

На Чеканах, по словам представителей местной претуры, есть два места складирования веток, которые представляют опасность для предприятий «Молдовагаз» и «Термоелектрика». Для распила и вывоза их оттуда требуется порядка десяти дней.

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