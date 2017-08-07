В Китае найден 8-килограммовый гриб, пусть и несъедобный

Гриб был найден в национальном парке «Солнечная река» в городе Пуэр. Как рассказали сотрудники парка, окружность его шляпки достигает 1,8 метра, весит он 8 кг.

«Я живу здесь более 40 лет, но никогда не видел ничего подобного!» — сказал один из местных жителей. Парк расположен в переходной зоне между тропическим и субтропическим поясом. В нем произрастает и обитает множество диких растений и животных.