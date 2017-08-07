Названы автодороги в Приморье, движение по которым ограничено

В результате ЧС оказались повреждены следующие автомобильные дороги:

— 10 километр автомобильной дороги регионального значения «Раздольное — Хасан» (п. Тихое). Разрушено покрытие вблизи мостового перехода и обустройство мостового перехода через р. Первая речка (движение органичено).

— 20 километр автомобильной дороги регионального значения «Раздольное — Хасан» (п. Нежино). Разрушено покрытие вблизи мостового перехода и обустройство мостового перехода через р. Нежинка (движение ограничено).

— 74 километр автомобильной дороги регионального значения «Раздольное — Хасан» (вблизи п. Барабаш). Разрушено покрытие проезжей части шириной до 4 метров протяженностью до 100 метров глубиной до 3 метров. Движение на указанном участке не ограничивалось.

— 3 километр автомобильной дороги регионального значения «Раздольное — Хасан». Разрушено покрытие проезжей части шириной до 1,2 метров, протяженностью до 10 метров, глубиной до 4 метров. Движение на указанном участке не ограничивалось.

— 3 километр автомобильной дороги регионального значения «Хабаровск-Владивосток — Алексеевка». Разрушено покрытие вблизи мостового перехода. Движение на указанном участке ограничено.

Кроме того, произошло подтопление на следующих участках:

— 608 километр автомобильной дороги федерального значения «А-370 Уссури». Движение не ограничивалось.

— 646 километр автомобильной дороги федерального значения «А-370 Уссури». Движение не ограничивалось.

— 6 километр автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к с. Покровка от автодороги Галенки — Новогеоргиевка». Движение на указанном участке не ограничено.

— от 7−9 километра автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к с. Покровка от Уссурийск — Пограничный». Движение на указанном участке не ограничивалось.

— 18 километр автомобильной дороги регионального значения «Уссурийск — Пограничный — госграница». Движение на указанном участке ограничено.

— 2 километр автомобильной дороги регионального значения «Доброполье — Николо-Львовское — Корсаковка — Кроуновка». Временный объезд по реке Кроуновка. Движение ограничено.

— 16−18 километр автомобильной дороги регионального значения «Михайловка — Дальнее». Движение на указанном участке ограничено.

Также произошел сход грунта на проезжую часть на 1−3 километре автомобильной дороги регионального значения «Раздольное — Хасан» и на улично-дорожной сети послека Раздольное.

На данный момент здесь проводятся аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы.

Госавтоинспекция предупреждает граждан о соблюдении осторожности при движении в неблагоприятных погодных условиях, и рекомендует по возможности отказаться от использования личного автотранспорта.