В Челябинске тополя угрожают безопасности горожан: ветки падают на головы людей и выбивают окна в домах

Источник: Uralpress.ru

В эко-движение «Время Че» обратились жители дома № 4 по улице Большевистской, что в Металлургическом районе Челябинска. Люди возмущены бездействием администрации Металлургического района. Санитарная обрезка деревьев в их дворе не проводилась долгие годы. Сейчас тополя несут опасность.

Многолетние деревья растут вокруг детской площадки, с усилением ветра их ветви ломаются и падают прямо на площадку, на которой гуляют дети. Часть сломанных ветвей застряла в кроне и в любой момент может упасть, травмировав прохожих. Тополя закрывают жилые дома от солнца, и жителям даже днем приходится включать свет. Не спиленные вовремя ветви упираются в окна и балконные стекла, уже не раз ветви выбивали стекла в домах.

«Управляющая компания, обслуживающая дом, ссылается на администрацию Металлургического района, утверждая, что санитарная обрезка деревьев — компетенция районных властей. В то же чиновники проводить санитарную обрезку не спешат. В марте 2017 года было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства, согласно которому, на администрацию Металлургического района возложена обязанность «провести работу по благоустройству зеленых насаждений в омолаживающей обрезке 6 деревьев породы «Вяз», 11 деревьев породы «Тополь», 4 деревьев породы «Ива», а также провести уборку срезанных частей деревьев и веток после обрезки», — сообщили в экологической организации «Время Че».