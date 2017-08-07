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15:44 (мск), источник: Новости Перми

МЧС вновь предупреждает о грозах и шквалистом ветре

В понедельник и вторник, 7 и 8 августа, на территории Пермского края ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Источник: Новости Перми

О непогоде сообщает МЧС со ссылкой на данные Пермского гидрометцентра. 7 и 8 августа в регионе синоптики прогнозируют кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15−20 м/с.

МЧС предупреждает: находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

Добавим, что в Прикамье на этой неделе также прогнозируют резкое похолодание. Температура воздуха может опуститься, по разным прогнозам, до +2°.

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