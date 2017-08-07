МЧС вновь предупреждает о грозах и шквалистом ветре

О непогоде сообщает МЧС со ссылкой на данные Пермского гидрометцентра. 7 и 8 августа в регионе синоптики прогнозируют кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15−20 м/с.



МЧС предупреждает: находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.



Добавим, что в Прикамье на этой неделе также прогнозируют резкое похолодание. Температура воздуха может опуститься, по разным прогнозам, до +2°.