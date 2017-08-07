В мэрии рассказали, где появится памятник сому, который мешал ремонтировать Высокий мост

Источник: Клопс.ru

Как сообщил корреспонденту Клопс.Ru глава комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин, его установят рядом со строящемся мостом у Парадной набережной.

«Первоначально была идея установить памятник на самом Высоком мосту, но мы решили возле набережной, чтобы любой мог добраться и прикоснуться к нему руками», — отметил Крупин.