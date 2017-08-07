В мэрии рассказали, где появится памятник сому, который мешал ремонтировать Высокий мост
Власти Калининграда определились с местом установки памятника сому, который мешал водолазам во время ремонта моста Высокого.
Власти Калининграда определились с местом установки памятника сому, который мешал водолазам во время ремонта моста Высокого.
Как сообщил корреспонденту Клопс.Ru глава комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин, его установят рядом со строящемся мостом у Парадной набережной.
«Первоначально была идея установить памятник на самом Высоком мосту, но мы решили возле набережной, чтобы любой мог добраться и прикоснуться к нему руками», — отметил Крупин.
После начала работ по реконструкции Высокого моста водолазы заявили, что наткнулись на огромного сома весом более 200 килограммов. На прошлой неделе калининградцам предложили придумать эскиз скульптуры. В конкурсе могут принять участие только дети до 18 лет.