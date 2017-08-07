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17:42 (мск), источник: Клопс.ru

В мэрии рассказали, где появится памятник сому, который мешал ремонтировать Высокий мост

Власти Калининграда определились с местом установки памятника сому, который мешал водолазам во время ремонта моста Высокого.

Источник: Клопс.ru

Как сообщил корреспонденту Клопс.Ru глава комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин, его установят рядом со строящемся мостом у Парадной набережной.

«Первоначально была идея установить памятник на самом Высоком мосту, но мы решили возле набережной, чтобы любой мог добраться и прикоснуться к нему руками», — отметил Крупин.

После начала работ по реконструкции Высокого моста водолазы заявили, что наткнулись на огромного сома весом более 200 килограммов. На прошлой неделе калининградцам предложили придумать эскиз скульптуры. В конкурсе могут принять участие только дети до 18 лет.

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