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17:13 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях выплаты зарплаты

Также по телефону «горячей линии» можно сообщить о не оформлении трудовых отношений.

При администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» для населения по вопросам невыплаты заработной платы и нелегальной трудовой деятельности: 8 (846) 998−67−00, сообщают городские власти.

Все, кто столкнулись с проблемой не оформления трудовых отношений или невыплаты заработной платы, может оставить сообщение на телефон «горячей линии».

По представленной информации администрация Самары проведёт проверку факта нарушения трудового законодательства.

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