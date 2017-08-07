В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях выплаты зарплаты
Также по телефону «горячей линии» можно сообщить о не оформлении трудовых отношений.
Также по телефону «горячей линии» можно сообщить о не оформлении трудовых отношений.
При администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» для населения по вопросам невыплаты заработной платы и нелегальной трудовой деятельности:
Все, кто столкнулись с проблемой не оформления трудовых отношений или невыплаты заработной платы, может оставить сообщение на телефон «горячей линии».
По представленной информации администрация Самары проведёт проверку факта нарушения трудового законодательства.