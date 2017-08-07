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17:52 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове длительность учебного года вынесут на обсуждение

Начало учебного года может быть перенесено на 4 сентября, так как традиционная дата 1 сентября, выпадает на конец рабочей недели.

Источник: Actualitati.md

Этот вопрос рассмотрят в соответствии с внесенным проектом постановления о переносе выходных дней в 2017 году, пишет sputnik.md.

Как утверждают положения этого документа, 1 сентября объявят выходным днем, а начало учебного года будет отсчитываться с понедельника, 4 сентября.

Решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время.

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