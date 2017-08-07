В Молдове длительность учебного года вынесут на обсуждение
Начало учебного года может быть перенесено на 4 сентября, так как традиционная дата 1 сентября, выпадает на конец рабочей недели.
Начало учебного года может быть перенесено на 4 сентября, так как традиционная дата 1 сентября, выпадает на конец рабочей недели.
Этот вопрос рассмотрят в соответствии с внесенным проектом постановления о переносе выходных дней в 2017 году, пишет sputnik.md.
Решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время.