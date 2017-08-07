Застрявший в «круассане» еж умилил пользователей сети короткими лапками

Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте Radotink_hedgehog.

На видеозаписи животное, находящееся в центре «подушки», пытается выкарабкаться наружу. Несмотря на то, что некто пытается помочь ежу, он остается в «западне».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QwkssMvB8c0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторых пользователей умилили попытки животного вылезти из круассана. «Это чертовски мило, вы только посмотрите на его маленькие лапки», — отметили они.

Другим показалось, что ролик — это издевательство над животным, а автора заподозрили в жестоком обращении с ежом.

«Может быть в следующий раз они снимут ролик, как сокол уносит этого ежа в когтях?» — поинтересовался один из критиков.

«Это несмешно! Помогите несчастному животному», — заявил другой.