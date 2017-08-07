Застрявший в «круассане» еж умилил пользователей сети короткими лапками
Ролик с застрявшим в «
Ролик с застрявшим в «
Ролик был опубликован в
На видеозаписи животное, находящееся в центре «подушки», пытается выкарабкаться наружу. Несмотря на то, что некто пытается помочь ежу, он остается в «западне».
Некоторых пользователей умилили попытки животного вылезти из круассана. «Это чертовски мило, вы только посмотрите на его маленькие лапки», — отметили они.
«Может быть в следующий раз они снимут ролик, как сокол уносит этого ежа в когтях?» — поинтересовался один из критиков.
«Это несмешно! Помогите несчастному животному», — заявил другой.
Видео вышло за пределы Instagram, менее чем за сутки набрало 1,2 миллиона просмотров на Facebook и даже обзавелось копиями на YouTube.