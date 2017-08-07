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16:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Застрявший в «круассане» еж умилил пользователей сети короткими лапками

Ролик с застрявшим в «подушке-круассане» ежом набирает популярность в социальных сетях. На видеозаписи животное, находящееся в центре «подушки», пытается выкарабкаться наружу. Несмотря на то, что некто пытается помочь ежу, он остается в «западне». Попытки ежа умилили пользователей Сети.

Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте Radotink_hedgehog.

На видеозаписи животное, находящееся в центре «подушки», пытается выкарабкаться наружу. Несмотря на то, что некто пытается помочь ежу, он остается в «западне».

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторых пользователей умилили попытки животного вылезти из круассана. «Это чертовски мило, вы только посмотрите на его маленькие лапки», — отметили они.

Другим показалось, что ролик — это издевательство над животным, а автора заподозрили в жестоком обращении с ежом.

«Может быть в следующий раз они снимут ролик, как сокол уносит этого ежа в когтях?» — поинтересовался один из критиков.

«Это несмешно! Помогите несчастному животному», — заявил другой.

Видео вышло за пределы Instagram, менее чем за сутки набрало 1,2 миллиона просмотров на Facebook и даже обзавелось копиями на YouTube.

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