Назван самый аварийно-опасный район в Кишиневе
По результатам анализа специалистов, большинство ДТП в столице происходят в районе сектора Ботаника, а главная их причина — превышение скорости.
По результатам анализа специалистов, большинство ДТП в столице происходят в районе сектора Ботаника, а главная их причина — превышение скорости.
Таким образом, больше всего происшествий на дорогах было зафиксировано на проспекте Дачия. Не отстают шоссе Мунчешть, проспект Штефан чел Маре,
Обобщая данные о происшествиях: 31 ДТП случилось с участием автобусов и троллейбусов, 26 — с маршрутками, а 33 — с такси.
Всего, из 700 ДТП, произошедших в столице с начала этого года, в 400 случаев пострадали пешеходы. Аварийные ситуации унесли жизни 27 человек, одного ребенка, а еще 97 получили травмы.