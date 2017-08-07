Назван самый аварийно-опасный район в Кишиневе

Источник: Actualitati.md

Таким образом, больше всего происшествий на дорогах было зафиксировано на проспекте Дачия. Не отстают шоссе Мунчешть, проспект Штефан чел Маре, Вадул-луй-Водэ, Руссо, и Балканское шоссе.

Самым аварийным месяцем стал май (116 ДТП) — период, когда в столице начались первые жаркие дни.

Обобщая данные о происшествиях: 31 ДТП случилось с участием автобусов и троллейбусов, 26 — с маршрутками, а 33 — с такси.