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17:45 (мск), источник: Actualitati.md

Назван самый аварийно-опасный район в Кишиневе

По результатам анализа специалистов, большинство ДТП в столице происходят в районе сектора Ботаника, а главная их причина — превышение скорости.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, больше всего происшествий на дорогах было зафиксировано на проспекте Дачия. Не отстают шоссе Мунчешть, проспект Штефан чел Маре, Вадул-луй-Водэ, Руссо, и Балканское шоссе.

Самым аварийным месяцем стал май (116 ДТП) — период, когда в столице начались первые жаркие дни.

Обобщая данные о происшествиях: 31 ДТП случилось с участием автобусов и троллейбусов, 26 — с маршрутками, а 33 — с такси.

Всего, из 700 ДТП, произошедших в столице с начала этого года, в 400 случаев пострадали пешеходы. Аварийные ситуации унесли жизни 27 человек, одного ребенка, а еще 97 получили травмы.

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