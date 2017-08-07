Лучшего папу города выберут в Казани

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 16.00 до 20.00 на центральной сцене будет проходить концертная программа фестиваля «Папа, мама, я — дружная семья». Жителей и гостей города ожидает развлекательная программа — выступления духового оркестра, танцевальных коллективов, выступления вокалистов и ансамблей, демонстрация силовых упражнений, конкурсы, флешмобы, розыгрыши лотереи, в которых смогут принять участие все желающие.

Перед началом концертной программы гости фестиваля смогут принять участие в конкурсах, квестах, играх, мастер-классах, проконсультироваться с высококвалифицированными врачами-акушерами и педиатрами, специалистами по грудному вскармливанию, развивающим играм, почерпнуть для себя много полезной и нужной информации.

На всей территории площадки «Экият» будет проходить ярмарка-продажа продукции, где все желающие смогут приобрести детскую одежду и одежду для беременных, коляски и другие нужные товары. Для родителей и детей будут организованы мастер-классы и занимательные игры, конкурс на звание лучшего папы города, развлекательные и фото-зоны. Гостей фестиваля ждут приятные сюрпризы, розыгрыши подарков и сертификатов от магазинов, медицинских и детских развлекательных центров.

В мероприятии также примут участие четыре благотворительных фонда, которые помогают семьям, находящимся в трудном положении.