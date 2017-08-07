Дацюк снимется в фильме «Ложь Матильды»
Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк поучаствует в съемках фильма «Ложь Матильды», обличающем невышедшую картину о жизни императора Николая II, сообщил «СЭ» режиссер первой ленты Сергий Алиев.
Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк поучаствует в съемках фильма «Ложь Матильды», обличающем невышедшую картину о жизни императора Николая II, сообщил «СЭ» режиссер первой ленты Сергий Алиев.
В картине также снимутся путешественник Федор Конюхов, основатель «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и космонавт Сергей Рыжиков.
В фильме «Ложь Матильды» собеседники Алиева расскажут об своем взгляде на жизнь последнего российского императора. (Дмитрий СОМОВ).