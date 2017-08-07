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16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дацюк снимется в фильме «Ложь Матильды»

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк поучаствует в съемках фильма «Ложь Матильды», обличающем невышедшую картину о жизни императора Николая II, сообщил «СЭ» режиссер первой ленты Сергий Алиев.

Фильм
Матильда
2017 / Россия
драматриллер...

В картине также снимутся путешественник Федор Конюхов, основатель «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и космонавт Сергей Рыжиков.

В фильме «Ложь Матильды» собеседники Алиева расскажут об своем взгляде на жизнь последнего российского императора. (Дмитрий СОМОВ).

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