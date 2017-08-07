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17:16 (мск), источник: Volga News

Самарские школьники смогут пересдать ГИА в сентябре

В сентябре для школьников, не прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА), пройдут экзамены по русскому языку и математике базового уровня.

Для проведения итоговой аттестации в Самарской области будет открыт один пункт проведения экзаменов (ППЭ) на базе школы № 94 (ул. Партизанская, 78а).

К экзаменам в сентябре допускаются школьники, не прошедшие ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов в дополнительные сроки, удаленные с экзаменов за нарушение порядка проведения ГИА.

Для сдачи экзамена школьникам необходимо подать заявление в своей общеобразовательной организации.

Пересдать русский язык можно будет 5 сентября, математику (на базовом уровне) — 8 сентября. Резервный день — 16 сентября.

Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, смогут это сделать в 2018 году. В сентябрьские сроки к участию в экзаменах они не допускаются, сообщают в министерстве образования Самарской области.

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