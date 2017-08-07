Самарские школьники смогут пересдать ГИА в сентябре
В сентябре для школьников, не прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА), пройдут экзамены по русскому языку и математике базового уровня.
В сентябре для школьников, не прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА), пройдут экзамены по русскому языку и математике базового уровня.
Для проведения итоговой аттестации в Самарской области будет открыт один пункт проведения экзаменов (ППЭ) на базе школы № 94 (ул. Партизанская, 78а).
К экзаменам в сентябре допускаются школьники, не прошедшие ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов в дополнительные сроки, удаленные с экзаменов за нарушение порядка проведения ГИА.
Для сдачи экзамена школьникам необходимо подать заявление в своей общеобразовательной организации.
Пересдать русский язык можно будет 5 сентября, математику (на базовом уровне) — 8 сентября. Резервный день — 16 сентября.
Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, смогут это сделать в 2018 году. В сентябрьские сроки к участию в экзаменах они не допускаются, сообщают в министерстве образования Самарской области.