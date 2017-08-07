Самарские школьники смогут пересдать ГИА в сентябре

Для проведения итоговой аттестации в Самарской области будет открыт один пункт проведения экзаменов (ППЭ) на базе школы № 94 (ул. Партизанская, 78а).

К экзаменам в сентябре допускаются школьники, не прошедшие ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов в дополнительные сроки, удаленные с экзаменов за нарушение порядка проведения ГИА.

Для сдачи экзамена школьникам необходимо подать заявление в своей общеобразовательной организации.

Пересдать русский язык можно будет 5 сентября, математику (на базовом уровне) — 8 сентября. Резервный день — 16 сентября.