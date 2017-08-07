Сухой закон ввели в Борисовском районе до конца месяца из-за страды

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Реализация спиртных напитков запрещена в Борисовском районе с 7 августа на время уборочной кампании, сообщили Sputnik в понедельник в Борисовском районном исполнительном комитете.

Соответствующее решение № 1295 «Об организации торгового обслуживания» было принято районным исполнительным комитетом.

«В связи с проведением уборочной кампании запрещена с 7 августа по 31 августа реализация алкогольных напитков в розничных торговых объектах независимо от форм собственности», — говорится в сообщении РИК.

Там также отмечается, что запрет распространяется на все магазины, торгующие спиртным и расположенные в сельской местности.