Сухой закон ввели в Борисовском районе до конца месяца из-за страды
Запрет распространяется на все магазины, торгующие спиртным и расположенные в сельской местности.
Запрет распространяется на все магазины, торгующие спиртным и расположенные в сельской местности.
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Реализация спиртных напитков запрещена в Борисовском районе с 7 августа на время уборочной кампании, сообщили Sputnik в понедельник в Борисовском районном исполнительном комитете.
Соответствующее решение № 1295 «Об организации торгового обслуживания» было принято районным исполнительным комитетом.
«В связи с проведением уборочной кампании запрещена с 7 августа по 31 августа реализация алкогольных напитков в розничных торговых объектах независимо от форм собственности», — говорится в сообщении РИК.
Там также отмечается, что запрет распространяется на все магазины, торгующие спиртным и расположенные в сельской местности.
Уборочная кампания должна завершиться к 20 августа, такую задачу поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Уже больше четверти площадей в республике убрано, в некоторых регионах, например, Брестской области, осталось убрать меньше половины.