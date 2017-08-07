У БАТЭ новый руководитель
Глава государства в понедельник произвел ряд кадровых назначений в АПК, министерствах и промышленности.
Глава государства в понедельник произвел ряд кадровых назначений в АПК, министерствах и промышленности.
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Четыре открытых акционерных общества получили сегодня новых директоров.
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Самое примечательное из новых назначений — борисовское. Ранее пост гендиректора ОАО «БАТЭ» занимал Анатолий Капский. Он же был и председателем правления футбольного клуба БАТЭ. До своего назначения новый руководитель ОАО «БАТЭ» Александр Марченко работал директором по
Геннадий Азаров также работал на предприятии, которое сегодня возглавил — до назначения он был заместителем генерального директора ОАО «Витязь».