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17:06 (мск), источник: БЕЛТА

Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе

Пара рассказала, что такое решение им далось совсем нелегко. Они отметили, что несмотря на свое решение, они планируют сохранить дружбу, так как у них есть два ребенка и совместные проекты.

Источник: БЕЛТА

Одна из самых известных российских пар Роман Абрамович и Дарья Жукова официально объявили о разводе. Сообщение об этом поступило от советника бизнесмена Джона Манна. Их брак c Дарьей продлился десять лет. Они имеют двух совместных детей: семилетнего сына Аарона и четырехлетнюю дочь Лею.

Пара рассказала, что такое решение им далось совсем нелегко. Они отметили, что несмотря на свое решение, они планируют сохранить дружбу, так как у них есть два ребенка и совместные проекты. В конце своего заявления супруги попросили всех с уважением относиться к их частной жизни в этот сложный период.

Отметим, что для Романа Абрамовича этот брак стал третьим. До этого он состоял в браке с Ольгой Лысовой и Ириной Маландиной.

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