Муратхану Токмади продлили срок содержания под стражей
Алмалинский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Муратхану Токмади.
Алмалинский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Муратхану Токмади.
1 августа Алмалинский районный суд продлил срок содержания под стражей Муратхану Токмади до трех месяцев, то есть до 13 сентября, сообщает Tengrinews.kz.
Как мы сообщали ранее, казахстанские спецслужбы обезвредили в Алматы организованную преступную группировку. На одном из крупнейших заводов страны прошли обыски.
Одновременно с этим силовики нагрянули домой к хозяину предприятия, Муратхану Токмади.
По информации источников КТК, известный бизнесмен долгое время руководит влиятельной криминальной бандой. За ее лидером вели слежку уже несколько лет.
Предпринимателя, который, предположительно, занимался рэкетом, задержали.
Ранее дочь арестованного директора предприятия «КазCтройСтекло» Муратхана Токмади, Зере Шакерхан написала эмоциональный пост в защиту отца.