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17:27 (мск), источник: Комсомольская правда

10 адресов Петроградки, где снимали культовые фильмы

Экскурсия от «Комсомолки» по самому кинематографичному району Северной столицы.

Многие ленфильмовцы старались поселиться как можно ближе к студии. На фото — особняк Кшесинской.Многие ленфильмовцы старались поселиться как можно ближе к студии. На фото - особняк Кшесинской. Фото: Анатолий Аграфенин | Источник: Комсомольская правда

Как известно, «Ленфильм» располагается на Каменноостровском проспекте — на Петроградской стороне. И это обстоятельство объясняет, почему многие фильмы снимались именно на этом небольшом пятачке города. Что ж, кинематографисты тоже люди — зачем куда-то далеко ехать, когда тут под боком и Лондон, и Москва, и три века истории.

Следствие началось

На Большой Монетной улице, у дома 20, часто можно встретить съемочную технику. Здесь располагается РУВД и 43-й отдел полиции Петроградского района. Во многих фильмах это реальное управление полиции снято как место действия: в «Ментах», «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе».

Большая Монетная, 20 "засветилась" почти в сотне фильмов. Тут располагается УМВД в жизни и в кино. Фото: Анатолий Аграфенин | Источник: Комсомольская правда

Если в кадрах лестничная площадка с зелеными стенами, чугунными витыми ограждениями, большими окнами в стиле модерн — на 99 процентов это дом Бенуа, Каменноостровский проспект, 26−28. Здание, построенное в канун Первой мировой войны, частично выходит на Кронверкскую улицу, 29, и Большую Пушкарскую, 37. Когда-то это был самый большой жилой комплекс Петербурга. В доме жили C. М. Киров, партийная элита, военные начальники. В блокаду Дмитрий Шостакович написал тут первые три части знаменитой Седьмой (Ленинградской) симфонии. Мальчишки, игравшие во дворе, частенько кричали: «А вон Чапай пошел!» — или узнавали в долговязом мужчине Паганеля из «Детей капитана Гранта». В этих домах были прописаны актеры Борис Бабочкин и Николай Черкасов. Но прославился дом популярными сериалами 1990-х…

А вот сцены детективного сериала «Бандитский Петербург» в доме с атлантами и кариатидами на улице Ленина, 8.

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Площадь трёх веков

Троицкая площадь считается старейшей в Петербурге. Однако старинных зданий на ней практически нет, если не считать вид на Петропавловскую крепость и изысканный дворец Кшесинской.

На Троицкой площади снимали "Старика Хоттабыча" - точно с этой точки. Фото: Анатолий Аграфенин | Источник: Комсомольская правда

Площадь со сталинским домом, украшенным колоннадой, отчетливо видна в фильме «Старик Хоттабыч». Мальчишкам — Вольке и Женьке — нужно срочно позвонить, а к телефонам большие очереди. Тогда Хоттабыч выдергивает волосок из бороды — и появляется еще одна будка. Правда, телефон в ней — из целого куска мрамора, ни номер набрать, ни монетку опустить, да и провода не подключены.

Одно из красивейших зданий города стоит в начале Кронверкского проспекта. До революции в нем проживала фаворитка двора, балерина Матильда Кшесинская. Теперь здесь Музей политической истории.

Авторы сериала «Мастер и Маргарита» «поселили» в этом особняке Маргариту. А в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» тут в карточном клубе «Багатель» происходит завязка фильма «Смертельная схватка».

Крепость как сцена

В фильме «Звезда пленительного счастья» Кронверкская куртина Петропавловской крепости предстает в трагической сцене. На площадке, куда теперь приземляются вертолеты, построили декорации для съемок казни декабристов. Известно, что расправа над лидерами восстания 1825 года произошла на восточном земляном валу кронверка. Сейчас там установлен обелиск.

Особенно любил Петропавловку Эльдар Рязанов. Кадр с Андреем Мироновым из "Невероятных приключений итальянцев в России". | Источник: Комсомольская правда

Но режиссер Владимир Мотыль хотел через стройную геометрию крепостных стен, голубое небо и слепящее солнце показать трагизм происходящего: нервную торопливость палачей и стойкость обреченных. Царские чиновники хотят скорее со всем покончить. Но виселица построена кое-как, веревки коротки. Казнь затягивается. Но вот звучит барабанная дробь, взмах платком, и… несколько человек срываются. «Что за страна! Даже повесить по-человечески не могут!» — произносит Рылеев (Олег Янковский). Обычно в таких случаях приговоренных миловали. Но не в этот раз…

Фильм по гоголевской повести «Нос» поставил Ролан Быков. Коллежский асессор майор Ковалев пускается в погоню за своим пропавшим носом по лабиринту Петропавловки. Уникальность крепости в том, что здесь можно воссоздать любую эпоху. Тут и булыжные мостовые, и здания — фрагменты городской застройки XVIII и XIX веков, и собор, и просторная площадь. А еще нет так мешающих камере автомобилей, асфальта, электропроводов и телеантенн. А какая панорама открывается с Кронверкского моста, с которого цирюльник Иван Яковлевич пытался утопить отрезанный нос Ковалева!

Гуляя по Петропавловской крепости, ощущаешь дух прошлого. Ясно, почему это место так привлекает кинематографистов.

Аппарель Невской куртины в фильме «Остров сокровищ» превратили во фрагмент Бристоля. Сюда в темницу в реальности и в фильме Виталия Мельникова «Царская охота» навечно заточили княжну Тараканову.

Особенно любил Петропавловку Эльдар Рязанов. Здесь снята чуть ли не половина комедии «О бедном гусаре замолвите слово». У Монетного двора восторженно встречают въезжающих в Губернск защитников отечества. У стен собора расположился лагерь гусар. И казематы Петропавловки очень кстати приходятся по сюжету фильма.

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В спящей от туристов утренней Петропавловке лев из «Невероятных приключений итальянцев в России» преследует компанию искателей сокровищ во главе с Андреем Мироновым.

Если подняться на Невскую куртину, открывается вид на Дворцовую набережную, Марсово поле, Летний сад, Зимнюю канавку, Эрмитаж и Исаакий. Каждая эта точка города когда-нибудь, а иногда по несколько раз снималась в кино. Нужно только вспомнить любимые фильмы — и «картинка» сразу же оживет!

Жили, любили, творили

Логично, что многие ленфильмовцы старались поселиться как можно ближе к студии. Напротив «Ленфильма» в Каменноостровский вливается Малая Посадская улица. В угловом доме 2 проживали Георгий и Сергей Васильевы — знаменитые создатели фильма «Чапаев». Они однофамильцы, но их часто называли «братья Васильевы», а улица с 1964 по 1989 год называлась улицей Братьев Васильевых.

Следующий дом — Малая Посадская, 4, — считался домом работников киностудии «Ленфильм». Среди его жильцов — создатель «Гамлета» и «Короля Лира» Григорий Козинцев. До войны его соседом был Леонид Трауберг. Вместе с Козинцевым он снял легендарную «Трилогию о Максиме».

В доме Литфонда на Малой Посадской, 8 жили Евгений Шварц, Михаил Дудин, Сергей Орлов, Леонид Пантелеев и Даниил Гранин. Фото: Анатолий Аграфенин | Источник: Комсомольская правда

Здание на Малой Посадской, 8, — «писательский дом», поскольку он принадлежал Литфонду. Тут жили, заглядывали друг к другу в гости поэты Михаил Дудин и Сергей Орлов, писатель Леонид Пантелеев. На последнем этаже была квартира Даниила Гранина. Заходя в лифт, он иногда мог столкнуться с блистательным Евгением Шварцем — автором сценариев «Золушки» и «Обыкновенного чуда».

Источник: Комсомольская правда

На улице Мира, 6, поселились режиссер Сергей Герасимов и его жена — актриса Тамара Макарова. До войны они сняли на «Ленфильме» картины «Семеро смелых», «Комсомольск», «Учитель». А съемки «Маскарада» по Лермонтову завершились 21 июня 1941 года… Прохожие нередко наблюдали, как из дома с двойными эркерами, выходит толпа «ряженных» актеров, только что отобедавших в семье гостеприимного режиссера, и направляется к «Ленфильму».

Съемки фильма "Маскарад" завершились 21 июня 1941 года. В этой картине Тамара Макарова сыграла одну из лучших ролей. | Источник: Комсомольская правда

В «сталинке» на Каменноостровском проспекте, 2, жил Павел Кадочников — один из самых узнаваемых наших актеров. В доме 17 — Аркадий Райкин и режиссер Семен Аранович («Торпедоносцы», «Противостояние», «Год собаки»).

Можно представить, как хохотали на Каменноостровском, 24, когда в квартире режиссера Владимира Фетина читали сценарий «Полосатого рейса». В этом же доме свои последние годы провел Илья Авербах («Монолог», «Чужие письма»). В доме 55 жил Фридрих Эрмлер. Его каждый вечер караулили мальчишки. Режиссера возила машина, и он иногда просил шофера покатать детей по двору.

На Малом проспекте Петроградской стороны, 84−86, полвека обдумывал свои замыслы Иосиф Хейфиц. Его квартира располагалась на последнем этаже. В ней протекал потолок. Беспокоило ли это Иосифа Ефимовича — автора «Дамы с собачкой», «В городе С.», «Плохой хороший человек» и других?

Не на всяком доме есть памятная табличка. Но многие петроградские дома — свидетели живой истории.

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