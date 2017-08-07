Свердловчане присоединились к Всероссийской акции «Донорская суббота»
Почти 200 свердловчан в эти выходные сдали кровь. Средний Урал присоединился к всероссийской акции «Суббота Доноров». «Удовлетворение, умиротворение,
Почти 200 свердловчан в эти выходные сдали кровь. Средний Урал присоединился к всероссийской акции «Суббота Доноров». «Удовлетворение, умиротворение,
Даже в момент сдачи крови посылаешь психологически со своей кровью посыл хорошему человеку, чтобы все благополучно окончилось", — говорит донор Лариса Гребенщикова. Только в Екатеринбурге в эту субботу донорами стали порядка ста человек. В общей сложности они сдали около 40 тысяч миллилитров крови — такого количества, говорят врачи, хватит, чтобы спасти десятки жизней.