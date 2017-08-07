На стадионе «Самара Арена» завершен монтаж металлоконструкций купола

В выходные состыковали с остальными элементами конструкции, последний, 96-й блок купола весом в 65 тонн, установленный на опоры последний, 96-й блок купола весом в 65 тонн, завершив тем самым важнейший этап строительства стадиона «Самара Арена», сообщает правительство Самарской области.

Купол стадиона состоит из 32 радиальных консолей, каждая из которых в свою очередь включает три монтажных блока. Одна консоль весит 277 тонн. Все консоли установлены на пирамидальные опоры высотой 21,4 метра. Консоли образуют поверхность части сферы диаметром 612 метров. Данная конструкция является уникальной, в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, так как имеет вылет консольной части свыше 90 метров. Площадь кровли составляет более 76 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с более чем десятью футбольными полями.

«Впереди раскружаливание — постепенный демонтаж временных поддерживающих конструкций. Раскружаливание должны закончить до конца августа», — рассказал заместитель генерального директора ПСО «Казань» Сергей Пономарев.

Купол стадиона состоит из 32 радиальных консолей, каждая из которых в свою очередь включает три монтажных блока. Одна консоль весит 277 тонн.

Параллельно на стадионе идут работы по нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола, которые выполнены на треть.

Ведется отделка внутренних помещений: стяжка пола (33%), штукатурка (85%) и шпатлевка (70%) стен, монтаж напольной плитки (65%), монтаж плитки на стены (32%), шлифовка бетонных полов (17%). Монтаж внутренних и наружных витражей выполнен на 94%, монтаж дверей — на 74%. Площадь всех помещений стадиона «Самара Арена» составляет свыше 155 тысяч квадратных метров, из них 3/5 площадей — отапливаемые.

Завершение монтажа купола знаменует переход к следующему этапу — к подготовке футбольного поля стадиона. По словам вице-губернатора Александра Фетисова, это будет рулонный газон, итальянский, очень качественный. Привезенные рулоны с готовым дерном и травой уложат на основание поля.

Впереди раскружаливание — постепенный демонтаж временных поддерживающих конструкций. Раскружаливание должны закончить до конца августа.

Сейчас, через специальные технологические отверстия в трибунах, демонтируются и вывозятся 600 железобетонных плит, которые покрывали поле на время монтажа металлоконструкций купола.

Работы по благоустройству проводятся и за периметром трибун.

На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой, велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом, организовано наружное освещение и архитектурная подсветка.

Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами.