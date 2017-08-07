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16:57 (мск), источник: Индикатор

Минобр назвал 15 любимых книг россиян

В Министерстве образования и науки РФ провели акцию #МояГлавнаяКнига, в рамках которой русскоязычных пользователей социальных сетей попросили рассказать о своих любимых книгах.

Источник: РИА "Новости"

Акция, в которой приняли участие более пяти тысяч человек, началась в июле и длилась месяц. Опираясь на рекомендации читателей, Министерство составило ТОП-15 книг.

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Первое место на книжной полке большинства пользователей занял роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». С небольшим отрывом от произведения идет серия Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Третье место досталось антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

Сразу за тройкой лидеров следуют «Война и мир» Льва Толстого, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и «Три товарища» Эриха Марии Ремарка.

В десятку также вошли «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Два капитана» Вениамина Каверина.

Замыкают рейтинг наиболее популярных среди российских читателей произведений «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, «Анна Каренина» Льва Толстого и «Капитанская Дочка» Александра Пушкина.

Комментарии
1
Vova @
Виктор Пелевин:
1992 — Омон Ра
1993 — Жизнь насекомых
1996 — Чапаев и Пустота
1999 — Generation «П»
2003 — Числа
2006 — Empire V
2009 — t
2011 — S.N.U.F.F.
2013 — Бэтман Аполло
2014 — Любовь к трём цукербринам
2016 — Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами
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