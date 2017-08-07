Минобр назвал 15 любимых книг россиян

Источник: РИА "Новости"

Акция, в которой приняли участие более пяти тысяч человек, началась в июле и длилась месяц. Опираясь на рекомендации читателей, Министерство составило ТОП-15 книг.

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Первое место на книжной полке большинства пользователей занял роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». С небольшим отрывом от произведения идет серия Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Третье место досталось антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

Сразу за тройкой лидеров следуют «Война и мир» Льва Толстого, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и «Три товарища» Эриха Марии Ремарка.

В десятку также вошли «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Два капитана» Вениамина Каверина.