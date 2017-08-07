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17:18 (мск), источник: Meduza

Свинонас: ананас, фаршированный беконом (выглядит это так же плохо, как звучит)

Пользователи инстаграма нашли очень странный рецепт: ананас, фаршированный свининой и завернутый в бекон.

На блюдо обратили внимание еще в 2015 году, но популярным у фудблогеров оно стало только в середине июля 2017-го.

По отзывам, фаршированный ананас похож на вкусу на гавайскую пиццу, но менее калориен. В соцсетях блюдо назвали «свинонасом».

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Правда, в готовом виде он выглядит не очень привлекательно:

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