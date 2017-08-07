Свинонас: ананас, фаршированный беконом (выглядит это так же плохо, как звучит)
Пользователи инстаграма нашли очень странный рецепт: ананас, фаршированный свининой и завернутый в бекон.
Пользователи инстаграма нашли очень странный рецепт: ананас, фаршированный свининой и завернутый в бекон.
На блюдо обратили внимание еще в 2015 году, но популярным у фудблогеров оно стало только в середине июля 2017-го.
По отзывам, фаршированный ананас похож на вкусу на гавайскую пиццу, но менее калориен. В соцсетях блюдо назвали «свинонасом».
Правда, в готовом виде он выглядит не очень привлекательно: