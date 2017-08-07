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18:24 (мск), источник: АиФ Казань

Бабушка-студентка. Как 62-летняя жительница Казани окончила КФУ с отличием

Магистрату по направлению «Теология» Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ с красным дипломом окончила 64-летняя Наталья Чернова. О том, почему она решила учиться после выхода на пенсию, она рассказала «АиФ-Казань».

Источник: Аргументы и факты

«Знать то, во что верю»

По словам Натальи Черновой, желание учиться у нее было всегда. В молодости она окончила Челябинский политехнический институт, затем по распределению приехала в Казань. 15 лет Наталья Юрьевна проработала на заводе ЭВМ специалистом по вычислительным машинам, затем перешла на госслужбу.

«На моем последнем рабочем месте — в Госкомитете РТ по тарифам, занятость была огромная. А когда вышла на пенсию, появилось свободное время, да и дети подросли. Но главной причиной, почему я поступила магистратуру, было желание знать то, во что я верю», — говорит магистр.

Наталья Юрьевна родилась в семье атеистов и ходить в церковь у них было не принято. Но, повзрослев, она стала интересоваться православием и посещать храмы.

«В 2011 году я записалась на курсы при казанском храме Серафима Саровского. Окончив их, поняла, что хочу получить более глубокие знания. Потом узнала, что в Москве есть богословский институт. Но моя дочь должна была скоро родить, поэтому уезжать из Казани мне не хотелось. Тогда батюшка рассказал мне, что и в нашем городе можно получить теологическое образование. Так по благословению священника я поступила в КФУ на бюджет».

Без пропусков и прогулов

Наталья Юрьевна поступила в Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ в 2014 году. Магистратура длилась два года, но из-за болезни ей пришлось взять академический отпуск. Поэтому диплом Наталья Юрьевна защитила лишь летом этого года.

«Пары я старалась не пропускать просто потому, что все лекции были интересными. Особенно мне понравился подход в образовании: многое давали для самостоятельного изучения, все даже не успевала читать. Большинство заданий были направлены на творческое развитие и наращивание компетентности», — говорит магистр.

Полученные знания в университете Наталья Юрьевна хочет передать другим.

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