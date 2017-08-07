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18:05 (мск), источник: Новости Воронежа

«РВК-Воронеж» засыпал щебнем провал посреди проезжей части на улице Маршака

Сообщается, что вскоре этот участок дороги будет заасфальтирован.

Источник: «РВК-Воронеж»

Вечером в понедельник, 7 августа 2017 года, «Росводоканал-Воронеж» сообщил устранении провала на проезжей части на улице Маршака в столице Черноземья.

Асфальт разрушился из-за проседания грунта поблизости от проходящей под землей канализационной линии. Последняя при этом, как сообщают коммунальщики, повреждена не была.

Около трех часов вечера провал засыпали щебнем. Вскоре, отмечают в «РВК-Воронеж», этот участок дороги будет заасфальтирован.

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