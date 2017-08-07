«РВК-Воронеж» засыпал щебнем провал посреди проезжей части на улице Маршака
Сообщается, что вскоре этот участок дороги будет заасфальтирован.
Сообщается, что вскоре этот участок дороги будет заасфальтирован.
Вечером в понедельник, 7 августа 2017 года, «Росводоканал-Воронеж» сообщил устранении провала на проезжей части на улице Маршака в столице Черноземья.
Асфальт разрушился
Около трех часов вечера провал засыпали щебнем. Вскоре, отмечают в «РВК-Воронеж», этот участок дороги будет заасфальтирован.