В Самаре горожане одобрили строительство двух новых церквей
В Самаре подвели итоги публичных слушаний по вопросу строительства двух религиозных сооружений на пересечении улиц Ташкентская и
В Самаре подвели итоги публичных слушаний по вопросу строительства двух религиозных сооружений на пересечении улиц Ташкентская и
На первом участке площадью 2571 кв. м церковь собирается построить Самарская и Сызранская епархия, а на втором площадью 3710 кв. м — приход святого Митрофана епископа Воронежского. В заключении, опубликованном мэрией, сообщается, что горожане положительно отнеслись к строительству двух новых церквей и полностью одобрили данные инициативы.