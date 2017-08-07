В Самаре горожане одобрили строительство двух новых церквей

На первом участке площадью 2571 кв. м церковь собирается построить Самарская и Сызранская епархия, а на втором площадью 3710 кв. м — приход святого Митрофана епископа Воронежского. В заключении, опубликованном мэрией, сообщается, что горожане положительно отнеслись к строительству двух новых церквей и полностью одобрили данные инициативы.