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18:12 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре горожане одобрили строительство двух новых церквей

В Самаре подвели итоги публичных слушаний по вопросу строительства двух религиозных сооружений на пересечении улиц Ташкентская и Стара-Загора, а также на улице Лейтенанта Шмидта.

Источник: Reuters

На первом участке площадью 2571 кв. м церковь собирается построить Самарская и Сызранская епархия, а на втором площадью 3710 кв. м — приход святого Митрофана епископа Воронежского. В заключении, опубликованном мэрией, сообщается, что горожане положительно отнеслись к строительству двух новых церквей и полностью одобрили данные инициативы.

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