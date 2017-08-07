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17:12 (мск), источник: Sputnik.by

У милицейского спецназа появилась рысь по кличке Феникс

На покупку живого символа войсковой части 3214 внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси офицеры и прапорщики собрали деньги.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Беларуси купила нового питомца — рысь по кличке Феникс, сообщили в пресс-службе МВД.

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Рысь, которая жила на территории части, умерла осенью 2016 года, животное более 15 лет было живым символом милицейского спецназа. Как ранее рассказали Sputnik в части, у нее не выдержало сердце от тоски по умершему другу.

«Офицеры и прапорщики за собственные средства приобрели животное в российском зверосовхозе “Салтыковский”. Деньги на его содержание и обслуживание в ветеринарной клинике выделяются из средств офицерского собрания», — сообщили в МВД.

По словам собеседников агентства, котенок Феникс находится под постоянным присмотром, недавно реконструировали вольер — площадку увеличили на треть, оборудован бетонный пол, появилась новая будка.

В МВД также рассказали, что недавно условия содержания Феникса оценили специалисты Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также Научно-практического центра НАН по биоресурсам.

«Условия для содержания даже лучше, чем требуется, котенок стал всеобщим любимцем, за ним правильно ухаживают», — отметила начальник отдела госконтроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Шеменкова.

В ближайшее время Феникс получит паспорт и официально пропишется в части. Рысь числится в Красной книге, отнесена к образцам международной конвенции СИТЕС.

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