В Иллинойсе учредили День Барака Обамы

Источник: Reuters

Об этом сообщает The Hill. Этот праздник будут отмечать каждый год, начиная с 2018 года.

Читайте также Обама будет писать книгу воспоминаний на тихоокеанском острове

«В этот день мы будем чествовать 44-го президента Соединенных Штатов, который начал свою карьеру, служа жителям Иллинойса: вначале в Сенате штата, потом в Сенате США. Он посвятил свою жизнь защите прав американцев и налаживанию контактов между различными частями общества», —сказал Раунер.

Барак Обама отметил свой 56-й день рождения в пятницу, 4 августа. Как отмечает The Hill, бывший вице-президент США Джозеф Байден поздравил бывшего американского лидера, написав в Twitter: «Твое служение народу было большим подарком для страны, твоя дружба и братские чувства — это великий подарок для меня. С Днем рождения, Барак».