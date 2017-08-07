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17:09 (мск), источник: Lenta.Ru

В Иллинойсе учредили День Барака Обамы

Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер подписал указ, согласно которому 4 августа, день рождения бывшего президента США Барака Обамы, объявляется Днем Барака Обамы. Этот праздник будут отмечать каждый год, начиная с 2018 года. Отмечается, что в Сенате штата за него проголосовали единогласно.

Источник: Reuters

Об этом сообщает The Hill. Этот праздник будут отмечать каждый год, начиная с 2018 года.

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«В этот день мы будем чествовать 44-го президента Соединенных Штатов, который начал свою карьеру, служа жителям Иллинойса: вначале в Сенате штата, потом в Сенате США. Он посвятил свою жизнь защите прав американцев и налаживанию контактов между различными частями общества», —сказал Раунер.

Барак Обама отметил свой 56-й день рождения в пятницу, 4 августа. Как отмечает The Hill, бывший вице-президент США Джозеф Байден поздравил бывшего американского лидера, написав в Twitter: «Твое служение народу было большим подарком для страны, твоя дружба и братские чувства — это великий подарок для меня. С Днем рождения, Барак».

Обама возглавлял Соединенные Штаты с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. До избрания главой государства был сенатором от штата Иллинойс. Впервые был избран в ноябре 2008-го, на второй президентский срок переизбран в 2012 году.

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