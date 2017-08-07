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17:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области открыли памятник Николаю Рыбникову

Монумент установили возле кинотеатра «Победа».

Источник: РИА "Воронеж"

Памятник народному артисту Николаю Рыбникову открыли в Борисоглебске в воскресенье, 6 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в отделе культуры администрации округа.

Монумент весом 600 кг установили возле кинотеатра «Победа». Общественная группа из 30 борисоглебцев решала, как будет выглядеть памятник и где его установят. На торжественное открытие приехал автор монумента — скульптор Виктор Грищенко из Калача. Он отметил, что ему было комфортно работать в тандеме с общественной группой.

— Во время работы познакомился со многими борисоглебцами. У вас красивые люди, отзывчивые. Рад, что мой труд войдет в историю вашего города, — рассказал Виктор Грищенко.

Среди почетных гостей был двоюродный брат Николая Рыбникова -Вячеслав Бурцев. Пенсионер живет в Борисоглебске. Памятник открыли в рамках фестиваля русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба».

Справка РИА «Воронеж»

Николай Рыбников родился 13 декабря 1930 года в Борисоглебске. Заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР. Вырос в Сталинграде, где закончил железнодорожную школу. Во время учебы выступал в художественной самодеятельности. В 1948 году уехал в Москву поступать во ВГИК. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Актер Театра-студии кинотеатра с 1953 года. Самые известные фильмы с участием актера — «Весна на Заречной улице», «Чужая родня», «Высота», «Девчата», «Седьмое небо», «Уходя-уходи». Был женат на актрисе Алле Ларионовой. В июне 1961 года в семье родилась дочь Арина. Николай Рыбников умер 22 октября 1990 года в Москве.

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