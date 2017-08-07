В Воронежской области открыли памятник Николаю Рыбникову

Источник: РИА "Воронеж"

Памятник народному артисту Николаю Рыбникову открыли в Борисоглебске в воскресенье, 6 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в отделе культуры администрации округа.

Монумент весом 600 кг установили возле кинотеатра «Победа». Общественная группа из 30 борисоглебцев решала, как будет выглядеть памятник и где его установят. На торжественное открытие приехал автор монумента — скульптор Виктор Грищенко из Калача. Он отметил, что ему было комфортно работать в тандеме с общественной группой.

— Во время работы познакомился со многими борисоглебцами. У вас красивые люди, отзывчивые. Рад, что мой труд войдет в историю вашего города, — рассказал Виктор Грищенко.

Среди почетных гостей был двоюродный брат Николая Рыбникова -Вячеслав Бурцев. Пенсионер живет в Борисоглебске. Памятник открыли в рамках фестиваля русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба».

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