Туристический комплекс «Мыс Хобой» построят на Байкале
На острове Ольхон готовятся к строительству туристического комплекса «Мыс Хобой». «Заповедному Прибайкалью» он обойдётся в 20 миллионов рублей.
На острове Ольхон готовятся к строительству туристического комплекса «Мыс Хобой». «Заповедному Прибайкалью» он обойдётся в 20 миллионов рублей.
На мысе собираются устроить двухкилометровую туристическую тропу из полимерной доски, автомобильную парковку, несколько домов, туалеты. В планах также 16 смотровых площадок и десяток пикниковых зон. Часть суммы выделил федеральный бюджет — на развитие особо охраняемых природных территорий.
Тем временем, испугавшиеся за экологию озера активисты написали жалобу в прокуратуру на скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала», которую хотели установить на мысе этим летом. Призванная напомнить о сохранении озера скульптура сейчас лишь в эскизе.