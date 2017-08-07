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17:46 (мск), источник: Вести Иркутск

Туристический комплекс «Мыс Хобой» построят на Байкале

На острове Ольхон готовятся к строительству туристического комплекса «Мыс Хобой». «Заповедному Прибайкалью» он обойдётся в 20 миллионов рублей.

Источник: Вести Иркутск

На мысе собираются устроить двухкилометровую туристическую тропу из полимерной доски, автомобильную парковку, несколько домов, туалеты. В планах также 16 смотровых площадок и десяток пикниковых зон. Часть суммы выделил федеральный бюджет — на развитие особо охраняемых природных территорий.

Тем временем, испугавшиеся за экологию озера активисты написали жалобу в прокуратуру на скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала», которую хотели установить на мысе этим летом. Призванная напомнить о сохранении озера скульптура сейчас лишь в эскизе.

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