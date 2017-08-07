Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа реальная цена рубля
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Эскорт байкеров избавил мальчика от травли в школе
Мнение: как США ответят на действия России
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: эксперт объяснил, почему ЕС отказался от газа через Украину
СМИ: 49-летняя Смехова смело позирует в бикини
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Киев предупредил Белоруссию о возможных санкциях – СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
11Мрамор Микеланджело
21:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Накидки героев «Игры престолов» оказались коврами из IKEA

Художник по костюмам сериала «Игра престолов» Мишель Клэптон призналась, что меховые накидки стражей ночного дозора сделаны из ковров из IKEA. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает BuzzFeed.

Клэптон в прошлом году читала лекцию в Центре Гетти (музейный комплекс) в Лос-Анджелесе. Именно там она и рассказала о накидках защитников Стены.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы разрезали [ковры], а потом постригли их, затем добавили кожаные ремни», — отметила она. Шкуры также состаривали и придавали им потрепанный вид. Этот процесс включал окрашивание и шлифование наждачной бумагой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на то, что это выступление Клэптон состоялось в 2016 году и на YouTube доступно видео с мероприятия (о шкурах она говорит на 27 минуте 35 секунде), в прессу информация попала только в начале августа.

Издание Quartz, которое также написало об этом, обращает внимание на контраст: дешевые коврики из IKEA в одном из самых дорогих телевизионных шоу в истории, в котором на каждый эпизод, предположительно, тратится более 10 миллионов долларов.

«Игра престолов» — американский сериал, созданный по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. Выходит на канале HBO с 2011 года. Премьера седьмого (предпоследнего) сезона состоялась 16 июля.

Мишель Клэптон работала в этом проекте на протяжении первых пяти сезонов. За костюмы она получила премии «Эмми» в 2012-м, 2014-м и 2016 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин рассказал, чем заплатит США за свое хамство
Саакашвили пригрозил Порошенко
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Россия запустила железную дорогу в обход Украины
«Нафтогаз» может закупить газ у РФ в критической ситуации
Обама призвал кенийцев к спокойствию перед выборами
Путин уволил постпреда России при АСЕАН
Защитник «Реала»: Моуринью не сыграл большой роли в моей карьере
В Крыму ввели графики временного отключения электричества
Спорт
Матч с «Зенитом» проиграл Каррера. Что он должен сделать теперь После оглушительной неудачи в Санкт-Петербурге у "Спартака" нет времени на переживания - уже в среду команде предстоит домашний матч с "Арсеналом"
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь