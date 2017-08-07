Накидки героев «Игры престолов» оказались коврами из IKEA

Клэптон в прошлом году читала лекцию в Центре Гетти (музейный комплекс) в Лос-Анджелесе. Именно там она и рассказала о накидках защитников Стены.

«Мы разрезали [ковры], а потом постригли их, затем добавили кожаные ремни», — отметила она. Шкуры также состаривали и придавали им потрепанный вид. Этот процесс включал окрашивание и шлифование наждачной бумагой.

Несмотря на то, что это выступление Клэптон состоялось в 2016 году и на YouTube доступно видео с мероприятия (о шкурах она говорит на 27 минуте 35 секунде), в прессу информация попала только в начале августа.

Издание Quartz, которое также написало об этом, обращает внимание на контраст: дешевые коврики из IKEA в одном из самых дорогих телевизионных шоу в истории, в котором на каждый эпизод, предположительно, тратится более 10 миллионов долларов.

«Игра престолов» — американский сериал, созданный по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. Выходит на канале HBO с 2011 года. Премьера седьмого (предпоследнего) сезона состоялась 16 июля.