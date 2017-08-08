Около половины школ Нижнего Новгорода готовы к новому учебному году

Как сообщила в ходе пресс-конференции директор департамента образования Нижнего Новгорода Ирина Тарасова, сегодня проходит проверка еще 21 школы.



По ее словам, в ходе проверочной кампании перед новым учебным годом во всех школах Нижнего Новгорода проверяется состояние помещений, наличие учебников и школьного оборудования, а также готовность школьной инфраструктуры. Всего по состоянию на 4 августа полностью готовыми к учебному году оказались 85 школ, остальные еще ожидают проверки.



Как в свою очередь сообщил начальник отдела дошкольного и общего образования минобразования Нижегородской области Виктор Шмелев, около 51% всех школ региона также готовы к грядущему учебному году. Кроме того он сообщил, что в 2017 году в регионе станет на 1 школу больше — к 1 сентября завершится строительство школы на 1 тыс. мест на Бору, а в ближайшие годы будет создано еще 2,050 тыс. новых мест в школах.