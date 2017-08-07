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18:10 (мск), источник: Nur.kz

Элитные авто «пивного короля» Тулешова выставлены на торги

На сайте электронной торговой площадки gosreestr.kz на торги выставлены 4 элитных автомобиля осужденного «пивного короля» Тохтара Тулешова, передает Tengrinews.kz.

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фотографий
6
фотографий

Ранее в базу данных по учету и реализации имущества, обращенного в собственность государства, вошли четыре автомобиля, принадлежавших ранее осужденному Тохтару Тулешову.

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Данные автомобили были выставлены на сайт для дальнейшей передачи и закрепления конфискованного имущества на баланс государственных и юридических лиц.

Как стало известно, на торги выставлены четыре автомобиля осужденного Тулешова — Bentley 2006 года, Rolls-Royce 2005 года, Mitsubishi GT 1992 года и внедорожник GMC 2006 года.

Внедорожник GMC выставлен с начальной ценой в 6 527 000 тенге, при этом нужно будет внести гарантийный взнос в размере 979 050 тенге.

Rolls-Royce 2005 года выставлен с самой высокой стартовой ценой в 40 150 000 тенге.

Гарантийный взнос составляет 6 022 500 тенге.

Стартовая цена Bentley Continental 2006 года — 13 703 000 тенге, гарантийный взнос — 2 055 450 тенге.

Mitsubishi GTO выставлен со стартовой ценой в 1 083 000 тенге, гарантийный взнос — 162 450 тенге.

По информации сайта, торги начинаются завтра, 8 августа, в 11 утра.

Тип торгов — на повышение цены. Это метод торгов, при котором стартовая цена повышается с заранее объявленным шагом и победителем которого признается лицо, предложившее наивысшую цену.

Напомним, специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам вынес приговор по уголовному делу в отношении Тохтара Тулешова.

«Пивной король» осужден на 21 год лишения свободы в колонии строгого режима.

бывший владелец шымкентского пивзавода Тохтар Тулешов обвинялся в попытке госпереворота, пытках, убийствах, всего в 18 преступлениях.

Суд над Тохтаром Тулешовым проходил в закрытом режиме. Всего по делу проходят 25 подсудимых.

Тулешов был задержан в конце января в ходе спецоперации силовых структур в Шымкенте. В результате спецоперации было изъято несколько пакетов с оружием.

Как заявило КНБ в начале июня, Тулешов и ряд его высокопоставленных сообщников предпринимали шаги для насильственного захвата власти в стране.

Для этих целей, считают спецслужбы, они организовали в Казахстане акции протеста против земельной реформы.

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