Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на границе с Крымом готовится великая харч-провокация
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
В Европе погибла 36-летняя экс-депутат Верховной рады Украины
8 идей для дизайна маленькой спальни
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
«Это меня решили закрыть?»: Саакашвили припугнул Порошенко фото
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Киев предупредил Белоруссию о возможных санкциях – СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8Уникальные витрины Могадишо
18:10 (мск), источник: Интерфакс

В Крыму из-за жары на три недели ограничили посещение лесов

7 августа. Interfax-Russia.ru — Посещение лесов ограничили в республике Крым на 21 день из-за установившегося в регионе высшего, пятого, класса пожарной опасности, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России.

Источник: AP 2017

«Действует запрет на посещение лесов, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам, объектов показа и эколого-просветительских объектов в границах особо охраняемых природных территорий и лесного фонда, пребывания граждан, трудовая деятельность которых связана с выполнением работ по охране, защите и воспроизводству лесов, аварийно-спасательных работ», — приводятся в пресс-релизе слова министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова.

Ограничение введено постановлением Совета министров республики 7 августа.

Строго запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы, проводить сельхозпалы, газосварочные работы в лесах и рядом с ними.

Ограничен въезд в крымские леса транспорта, кроме машин специального назначения.

Ограничена заготовка древесины, кроме заготовки при выполнении противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий.

Территории лесов будут патрулировать сотрудники МЧС и лесхозов, представители муниципальных органов власти и волонтеры.

Нарушителей обещают привлекать к административной ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тверская область будет развивать водный туризм
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Россия запустила железную дорогу в обход Украины
Грузия запросила у Польши местонахождение Саакашвили
Правительство займется пропагандой отказа от абортов
Греф пообещал Путину сделать Сбербанк мировой цифровой компанией
Названы 15 любимых книг россиян
На Украине задержан предполагаемый распространитель вируса Petya
Спорт
Матч с «Зенитом» проиграл Каррера. Что он должен сделать теперь После оглушительной неудачи в Санкт-Петербурге у "Спартака" нет времени на переживания - уже в среду команде предстоит домашний матч с "Арсеналом"
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Москве обещают массовые суды из-за реновации
Для апартаментов готовят новый закон
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь