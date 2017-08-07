В Крыму из-за жары на три недели ограничили посещение лесов
7 августа.
7 августа.
«Действует запрет на посещение лесов, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам, объектов показа и
Ограничение введено постановлением Совета министров республики 7 августа.
Строго запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы, проводить сельхозпалы, газосварочные работы в лесах и рядом с ними.
Ограничен въезд в крымские леса транспорта, кроме машин специального назначения.
Ограничена заготовка древесины, кроме заготовки при выполнении противопожарных и
Территории лесов будут патрулировать сотрудники МЧС и лесхозов, представители муниципальных органов власти и волонтеры.
Нарушителей обещают привлекать к административной ответственности.