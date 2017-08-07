В Крыму из-за жары на три недели ограничили посещение лесов

«Действует запрет на посещение лесов, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам, объектов показа и эколого-просветительских объектов в границах особо охраняемых природных территорий и лесного фонда, пребывания граждан, трудовая деятельность которых связана с выполнением работ по охране, защите и воспроизводству лесов, аварийно-спасательных работ», — приводятся в пресс-релизе слова министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова.