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18:20 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода во вторник, 8 августа

«Казгидромет» представил прогноз погоды на 8 августа.

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 8 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

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Пыльная буря и жара ожидаются в двух областях Казахстана

В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла, днём 26−28 тепла.

В Алматы переменная облачность. Температура воздуха ночью от 20 до 22 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 33−35 градусов.

В Акмолинской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 10−15 градусов тепла. Днём от 23 до 28 градусов тепла.

В Актюбинской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 18−20 градусов. Днём воздух прогреется до 34−36 градусов.

В Алматинской области ясная погода, без осадков. Ночью от 18 до 23 градусов, днём 31−36 градусов тепла.

В Атырауской области сильная жара, осадков не ожидается. Ночная температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 38 до 43 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от +17 до +22 градусов ночью, от 22 до 27 градусов тепла днём.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от 20−25 градусов ночью, от 37 до 42 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, местами возможен дождь. Температура воздуха ночью составит от +22 до +27 градусов. Днём от +33 до +38 градусов по Цельсию, местами до 40−42 градусов тепла.

В Карагандинской области переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха 10−15 градусов тепла, днём ожидается 25−30 градусов.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков. Ночью на территории региона ожидается от +10 до +15 градусов по Цельсию, днём 25−30 градусов.

В Кызылординской области ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +20 до +25, днём от +37 до +42 градусов.

В Мангистауской области ясно, без осадков. Ночная температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +33 до +38 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от +13 до +18 градусов ночью, и от +23 до +28 днём.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ночью температура воздуха 10−15 градусов, днём от +20 до +25 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области солнечно, без осадков. Температура воздуха ночью 20−25, днём от 33 до 38 градусов тепла.

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