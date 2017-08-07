Синоптики рассказали, какой будет погода во вторник, 8 августа
«Казгидромет» представил прогноз погоды на 8 августа.
«Казгидромет» представил прогноз погоды на 8 августа.
Прогноз погоды на 8 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла, днём 26−28 тепла.
В Алматы переменная облачность. Температура воздуха ночью от 20 до 22 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 33−35 градусов.
В Акмолинской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 10−15 градусов тепла. Днём от 23 до 28 градусов тепла.
В Актюбинской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 18−20 градусов. Днём воздух прогреется до 34−36 градусов.
В Алматинской области ясная погода, без осадков. Ночью от 18 до 23 градусов, днём 31−36 градусов тепла.
В Атырауской области сильная жара, осадков не ожидается. Ночная температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 38 до 43 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от 20−25 градусов ночью, от 37 до 42 градусов тепла днём.
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В Карагандинской области переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха 10−15 градусов тепла, днём ожидается 25−30 градусов.
В Костанайской области переменная облачность, без осадков. Ночью на территории региона ожидается от +10 до +15 градусов по Цельсию, днём 25−30 градусов.
В Кызылординской области ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +20 до +25, днём от +37 до +42 градусов.
В Мангистауской области ясно, без осадков. Ночная температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +33 до +38 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от +13 до +18 градусов ночью, и от +23 до +28 днём.
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