SpaceX показала запуск Falcon Heavy

Первый запуск сверхтяжелой Falcon Heavy запланирован на ноябрь 2017 года. Маск полагает, что пуск с высокой вероятностью будет неудачным. Причину этого он видит в необходимости синхронной работы 27 двигателей. «Там много чего может пойти не так», — считает бизнесмен.