SpaceX показала запуск Falcon Heavy
Сотрудники SpaceX создали анимационный ролик запуска сверхтяжелой
Сотрудники SpaceX создали анимационный ролик запуска сверхтяжелой
Первый запуск сверхтяжелой Falcon Heavy запланирован на ноябрь 2017 года. Маск полагает, что пуск с высокой вероятностью будет неудачным. Причину этого он видит в необходимости синхронной работы 27 двигателей. «Там много чего может пойти не так», — считает бизнесмен.
Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени