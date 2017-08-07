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18:32 (мск), источник: Интерфакс

Голосование о переименовании станции московского метро оказалось маркетинговой акцией

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Опрос для пользователей бесплатного Wi-Fi в московском метро, запущенный на портале Wi-Fi.ru, о переименовании станции «Арбатская» Филевской линии в станцию «Гоголевская» создан исключительно в рамках маркетинговой кампании, заявили «Интерфаксу» в компании-операторе Wi-Fi «МаксимаТелеком».

Как подчеркнули в «МаксимаТелеком», результаты опроса не будут использованы для принятия каких-либо решений, связанных с наименованием станций московского метрополитена. Цель, которая была поставлена перед опросом, — изучить общественное мнение.

Кроме того, в компании отметили, что не имеют отношения к Павлу Гнилорыбову, автору инициативы, о которой в компании узнали из открытых источников. Сама компания «МаксимаТелеком» нейтральна к данному вопросу.

Ранее сообщалось, что на портале бесплатного Wi-Fi в метро предлагается проголосовать за предполагаемое переименование станции «Арбатская» Филевской линии.

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