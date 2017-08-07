Голосование о переименовании станции московского метро оказалось маркетинговой акцией
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Опрос для пользователей бесплатного
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Опрос для пользователей бесплатного
Как подчеркнули в «МаксимаТелеком», результаты опроса не будут использованы для принятия
Кроме того, в компании отметили, что не имеют отношения к Павлу Гнилорыбову, автору инициативы, о которой в компании узнали из открытых источников. Сама компания «МаксимаТелеком» нейтральна к данному вопросу.
Ранее сообщалось, что на портале бесплатного