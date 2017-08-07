Голосование о переименовании станции московского метро оказалось маркетинговой акцией

Как подчеркнули в «МаксимаТелеком», результаты опроса не будут использованы для принятия каких-либо решений, связанных с наименованием станций московского метрополитена. Цель, которая была поставлена перед опросом, — изучить общественное мнение.

Кроме того, в компании отметили, что не имеют отношения к Павлу Гнилорыбову, автору инициативы, о которой в компании узнали из открытых источников. Сама компания «МаксимаТелеком» нейтральна к данному вопросу.