В Колорадо медведь угнал внедорожник

По всей видимости, зверь случайно снял машину с ручного тормоза или включил нейтральную передачу. После этого автомобиль покатился под уклон и столкнулся с почтовым ящиком.

В июле сообщалось, что медведь забрался в окружную тюрьму, расположенную в Дуранго. Помощники шерифа пытались его прогнать, но лишь загнали на дерево. Позднее он скрылся в холмах недалеко от тюрьмы.