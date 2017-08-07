Метеорологи рассказали о сильной жаре в Молдове

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Зарегистрированная в первую неделю августа средняя температура воздуха встречается в Молдове в среднем раз в 20−30 лет, сообщили в Государственной гидрометеорологической службе РМ.

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По данным ведомства, норма была превышена 4,5−7,5 градуса по Цельсию. При этом, максимальная температура в тени поднялась до +39,2 градуса. Такие показатели зарегистрированы 6 августа в Чадыр-Лунге.

Минимум за неделю отмечен в Кодрий и Бэлцате 31 июля (+13 градусов).

Как пояснила начальник центра агрометеорологического мониторинга Государственной гидрометеослужбы Молдовы Татьяна Миронова, в целом на территории республики наблюдалась жаркая погода с недобором осадков.

Они прошли в конце недели и носили преимущественно ливневой характер. На 60% территории республики сумма осадков составила 1−7 мм (10−65% недельной нормы), местами осадки не выпадали. На остальной территории республики их сумма составила 10−35 мм (1−3 недельных нормы). Самый сильный дождь был в Бэлцата — 48 мм (90% месячной нормы).