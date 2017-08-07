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20:05 (мск), источник: Newtimes.kz

Задержаны участники свадебного кортежа, устроившие стрельбу в Таразе

Хулиганов, устроивших стрельбу, полицейские задержали с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщается, 6 августа в 19:30 инспектором видеонаблюдения ЦОУ на мосту «Тектурмас» была зафиксирована группа молодежи в составе свадебного кортежа, где двое участников, из хулиганских побуждений, произвели несколько выстрелов вверх из огнестрельного оружия.

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«Принятыми мерами сотрудниками полиции города Тараз установлены и задержаны два жителя города — 19 и 20 лет. Полицейскими был произведен обыск по месту жительства лиц, где у одного из подозреваемых был обнаружен и изъят автомат марки “CZ-858” калибра 7,62 мм, с одним магазином, без патронов. Изъятое оружие зарегистрировано за отцом задержанного», — сообщили в ДВД области.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статьям «Незаконная перевозка или ношение оружия, боеприпасов», а также «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия».

«На изъятое оружие и боеприпасы назначена экспертиза. В ходе допроса оба подозреваемых дали признательные показания и водворены в ИВС города Тараз», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведется досудебное расследование.

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