Сто пятьдесят тысяч французов против статуса первой леди жены Макрона
Полторы сотни тысяч Французов подписали петицию, в которой изъявляют свой протест против жены Эммануэля Макрона.
Полторы сотни тысяч Французов подписали петицию, в которой изъявляют свой протест против жены Эммануэля Макрона.
КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Более 150 тысяч французов подписали петицию против предоставления жене президента Франции Брижит Макрон статуса первой леди, сообщает РИА Новости.
В ходе предвыборной кампании Эммануэль Макрон утверждал, что в случае победы его супруга будет играть «общественную роль», подчеркивая, что это «не будет оплачиваться из средств налогоплательщиков».
Сейчас вопрос о статусе первой леди направлен на рассмотрение Национальному собранию Франции, напоминает Huffington Post.
В тексте петиции организатор кампании Тьерри Поль Валетт, возглавляющий общественное движение «Национальное равенство», подчеркнул, что у Брижит Макрон есть два или три помощника, два секретаря и два сотрудника службы безопасности. По его мнению, этого вполне достаточно.
«Не существует ни одной причины, по которой супруга главы государства могла бы получать деньги из государственных средств», — считает он.
Текст петиции был размещен инициаторами кампании на сайте change.org. Документ, собравший к вечеру воскресенья более 150 тысяч подписей, адресован президенту Эммануэлю Макрону и главе правительства Эдуару Филиппу.