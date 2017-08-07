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23:23 (мск), источник: Sputnik.md

Сто пятьдесят тысяч французов против статуса первой леди жены Макрона

Полторы сотни тысяч Французов подписали петицию, в которой изъявляют свой протест против жены Эммануэля Макрона.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Более 150 тысяч французов подписали петицию против предоставления жене президента Франции Брижит Макрон статуса первой леди, сообщает РИА Новости.

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В ходе предвыборной кампании Эммануэль Макрон утверждал, что в случае победы его супруга будет играть «общественную роль», подчеркивая, что это «не будет оплачиваться из средств налогоплательщиков».

Сейчас вопрос о статусе первой леди направлен на рассмотрение Национальному собранию Франции, напоминает Huffington Post.

В тексте петиции организатор кампании Тьерри Поль Валетт, возглавляющий общественное движение «Национальное равенство», подчеркнул, что у Брижит Макрон есть два или три помощника, два секретаря и два сотрудника службы безопасности. По его мнению, этого вполне достаточно.

«Не существует ни одной причины, по которой супруга главы государства могла бы получать деньги из государственных средств», — считает он.

Текст петиции был размещен инициаторами кампании на сайте change.org. Документ, собравший к вечеру воскресенья более 150 тысяч подписей, адресован президенту Эммануэлю Макрону и главе правительства Эдуару Филиппу.

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